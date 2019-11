Van Engelshoven hoopt vrouwenquotum in bedrijfsleven in te voeren

Minister Van Engelshoven heeft goede hoop dat er een Kamermeerderheid is voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. "Dan gaan we aan de slag met het SER-advies en dus een quotum invoeren", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Ze reageerde op het nieuwe standpunt van regeringspartij CDA. Die sloot zich gisteren aan bij coalitiepartner D66 om beursgenoteerde bedrijven te verplichten minimaal 30 procent van hun Raad van Commissarissen uit vrouwen te laten bestaan. De SER concludeerde onlangs dat het aantal vrouwen in topfuncties te langzaam stijgt en dat er daarom een "ingroeiquotum" moet komen.

Coalitie verdeeld

De kwestie ligt politiek gevoelig. Het kabinet heeft steeds gezegd dat het later dit jaar met een reactie op het SER-advies komt. De coalitie is er verdeeld over, maar mogelijk is er wel een Kamermeerderheid voor.

D66 en CDA dienden gisteren een motie in om het advies over te nemen, maar coalitiepartners VVD en ChristenUnie zien er niets in. Kamerlid El Yassini van de VVD zei in het NOS Radio 1 Journaal dat zijn fractie tegen een verplicht quotum is en blijft: "Wij vinden het niet oké dat je wordt aangenomen op je afkomst, je geslacht of je geaardheid. Voor de VVD is een quotum onbespreekbaar".

Volgens El Yassini heeft het CDA plotseling de draai gemaakt en heeft die partij kennelijk haast." Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie zei vandaag dat bedrijven zelf streefcijfers over meer vrouwen in de top moeten opstellen en die openbaar maken. Ze pleit ook voor een steviger stem daarin van de ondernemingsraad, maar de ChristenUnie is tegen een minimum dat door de overheid wordt opgelegd.

Volgende week stemt de Kamer. Een cruciale rol speelt de SP. Die moet de kwestie nog in de fractie bespreken, maar het ziet ernaar uit dat de partij de motie steunt.

Volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft een streefcijfer niet bijgedragen aan groei van het aantal vrouwen en culturele diversiteit: