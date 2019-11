Opnieuw politieactie op woonwagenkamp vanwege Brabantse familie

De actie maakt deel uit van Operatie Alfa, naar de familie rond Martien R. in Oss. Volgens de politie is die familie betrokken bij grootschalige drugshandel. R. werd vorige week samen met twee anderen opgepakt bij een inval in een ander Brabants woonwagenkamp. Op dat terrein, in Oss, vond de politie grote hoeveelheden geld, drugs en wapens.

In het woonwagenkamp in het naburige Lith is nu een grootschalig onderzoek bezig, meldt de politie. Bij de actie zijn honderden politiemensen betrokken, net als specialisten van Defensie en de Belastingdienst. Er zijn vanochtend geen mensen opgepakt, maar de politie sluit nieuwe arrestaties niet uit.

Meerdere dagen afgesloten

Net als bij de inval in Oss wordt het woonwagenkamp in Lith voor meerdere dagen afgesloten. De politie is onder meer op zoek naar drugs, wapens en geld. Voor bewoners is vervangende woonruimte geregeld.

Volgens de politie hoort de inval van vanochtend bij een nieuwe fase van Operatie Alfa. Er zijn nu ook invallen gedaan in een bedrijfspand in Oss en een huisje op een Fries vakantiepark.