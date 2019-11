Wekdienst 21/11: politie eist snelle aanpak werkdruk en paus in Thailand

De dag begint lokaal grijs en mistig. In het zuiden kan de zon soms doorbreken. Het wordt 3 tot 7 graden afhankelijk van de hoeveelheid zon. De wind is matig uit het oosten. De komende dagen blijft het bewolkt. De kans op neerslag is klein. Het wordt rond 8 graden en in de nachten verdwijnt de vorst.