Rechtszaak tegen Walmart om aanslag El Paso

Mexicaanse nabestaanden en slachtoffers van de aanslag in een Walmart in El Paso, in de Amerikaanse staat Texas, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de winkelketen. Ze vinden dat Walmart niet genoeg heeft gedaan om zijn klanten te beschermen.

De tien Mexicanen worden gesteund door het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat in een verklaring schrijft dat de slachtoffers niet alleen gerechtigheid voor zichzelf zoeken, maar ook betere veiligheid willen garanderen voor andere mensen.

Topprioriteit

Walmart zegt in een reactie dat veiligheid topprioriteit is en dat het veel geeft om zijn medewerkers en klanten. "We zullen deze tragische gebeurtenis nooit vergeten en blijven meeleven met alle slachtoffers."

Bij de aanslag in de grensstad El Paso kwamen in augustus 22 mensen om het leven, onder wie 8 Mexicanen. De schutter, Patrick Crusius, had het voorzien op Mexicanen en deelde voor de aanslag online een manifest. Daarin stond dat zijn daad een reactie was op de "invasie van Hispanics" in Texas.