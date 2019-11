Vijftien doden door aanval Syrische regeringsleger in Idlib

In de Syrische provincie Idlib zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen door een bombardement van Syrische regeringstroepen, melden reddingswerkers aan persbureau Reuters.

Raketten kwamen terecht op het dorp Kah, in het noordwesten van het land, bij de Turkse grens. Een tentenkamp voor vluchtelingen zou deels verwoest zijn en een kraamkliniek in de buurt zou ook geraakt zijn.

De provincie Idlib staat onder controle van de opstandelingen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). De regio is het laatste gebied dat nog in handen is van de rebellen. Het Syrische leger probeert dat sinds april te heroveren.