Epstein-interview is niet de eerste affaire rond 'Airmiles Andy'

Zijn voorkeur voor eersteklas reizen en het gebruik van vliegtuigen en helikopters op afstanden die ook gemakkelijk met de auto of de trein kunnen worden afgelegd, leveren hem de bijnaam 'Airmiles Andy' op. Met zijn luxe reisgedrag overschrijdt hij zijn koninklijk reisbudget met ruim 700.000 euro.

In 2011 moet hij zijn functie van bijzonder Brits handelsambassadeur opgeven vanwege de toenemende kritiek op zijn vriendschap met multimiljonair Epstein.

Storm van kritiek

Epstein werd in juli aangehouden omdat hij verdacht werd van het misbruik van tienermeisjes in zijn huizen in New York, Florida en een Caribisch privé-eiland. Een paar weken later pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

De prins wordt er door een van de slachtoffers van Epstein van beschuldigd dat hij ook heeft meegedaan aan de misbruikpraktijken van Epstein, maar hij spreekt die beschuldiging tegen. Na een interview met de BBC, waarin hij geen enkele compassie toont met de slachtoffers, barst er een storm van kritiek los. Nu besluit hij dus zijn koninklijke taken voorlopig neer te leggen.

Nog even over dat interview: onder meer deze verklaringen van de prins leidden tot grote verbazing bij de Britten: