Nederlandse staat is af van aandelen Saudische bank

Nederland wilde vanaf het begin het belang verkopen, maar het lukte de staat niet. Totdat de bank vorig jaar fuseerde met de Saudi British Bank (SABB) en Nederland aandelen kon gaan verkopen. Een deel van de aandelen is toen verhandeld via de Saudische beurs. Een ander deel is onderhands verkocht, staat in de brief. "De transactie wordt deze week afgerond", schrijft Hoekstra in zijn brief. De naam van de koper is niet bekend.

In totaal heeft Nederland deze week alle 75 miljoen aandelen SABB verkocht. "Hiermee is de bijzondere situatie beëindigd waarbij de Nederlandse staat een belang had in een Saudische bank", aldus Wopke Hoekstra.

'Geen politieke motieven'

Volgens een woordvoerster spelen er geen politieke motieven om van dit Saudische aandelenpakket af te willen. Het belang in de Saudische bank was volgens haar een onontkoombare bijvangst van de nationaliseringsoperatie door de staat.