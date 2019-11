Jaren vertraging voor infrastructuurprojecten door stikstof

Grote infrastructuurprojecten waarbij te veel stikstof wordt uitgestoten, kunnen in sommige gevallen jaren vertraging oplopen. Enkele projecten kunnen misschien helemaal niet doorgaan, als vastgehouden wordt aan het huidige ontwerp. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat de kosten voor de vertraging al zijn opgelopen tot tientallen miljoenen euro's.

De projecten komen stil te liggen door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid. De bestuursrechter vond dat beleid veel te vrijblijvend. Door het vonnis kan de vergunning van veel projecten niet worden verleend.

Twee weken geleden kondigde het kabinet een verlaging van de maximumsnelheid aan, om op die manier stikstofruimte te creëren. Maar zelfs de bouwprojecten die daarmee veiliggesteld moesten worden, kunnen nog vertraging oplopen, schrijft Van Nieuwenhuizen. Er wordt nog steeds te veel stikstof uitgestoten.

Zo is het mogelijk dat de geplande verbreding van de rondweg Utrecht uiteindelijk een tot drie jaar later klaar is. Hetzelfde geldt voor de herindeling van het knooppunt Hoevelaken.

Nog te vroeg

Maar de minister benadrukt dat er nog veel onduidelijk is. "Het is nog te vroeg om de uiteindelijke gevolgen in kaart te brengen." Bij sommige projecten is het nu nog niet mogelijk om te berekenen hoeveel stikstof er zal neerslaan.

Ook de strenge normen voor het giftige PFAS raken infrastructuurprojecten. Dat geldt voor ongeveer tien procent van de projecten die onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen. Vooral baggerwerkzaamheden lopen gevaar, omdat veel grond niet mag worden verplaatst. Dat kan gevolgen hebben voor de aanleg van een nieuwe sluis in Terneuzen en het onderhoud aan de Maas.