Nederlandse tropenarts loopt lassavirus op in Sierra Leone

Een Nederlandse tropenarts is in Sierra Leone besmet geraakt met het lassavirus. De arts is ziek geworden tijdens het werk en naar Nederland gerepatrieerd met een speciale vlucht. De patiënt wordt in strikte isolatie verzorgd in het Leids Universitair Medisch Centrum en er wordt gekeken met wie de patiënt contact heeft gehad om eventuele verspreiding in Nederland te voorkomen.

Lassakoorts wordt veroorzaakt door het lassavirus. Dit virus komt vooral voor in delen van West-Afrika. Bepaalde muizen kunnen het virus verspreiden. Daarnaast kan het zich van mens op mens verspreiden. De ziekte kan dodelijk zijn. De naam komt van de plaats Lassa in Nigeria, waar de ziekte in 1969 werd ontdekt.

Lassakoorts komt in Nederland heel zelden voor. De afgelopen veertig jaar is de ziekte slechts twee keer vastgesteld, de laatste keer in 2000. Het ging toen om een ernstig zieke man die kort daarvoor in Sierra Leone werkzaam was als chirurg.