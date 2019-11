Aung San Suu Kyi naar Den Haag voor genocidezaak Rohingya

Aung San Suu Kyi gaat naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Nobelprijswinnaar en leider van de burgerregering in Myanmar zal haar land volgende maand verdedigen in de genocidezaak over de Rohingya. De regering van Myanmar heeft haar komst bekendgemaakt.

"De Adviseur van Staat, in haar hoedanigheid als minister van buitenlandse zaken, zal aan het hoofd staan van een delegatie naar Den Haag, Nederland, om de nationale belangen van Myanmar bij het Hof te verdedigen", staat in een korte verklaring.

De procedure bij het VN-hof tegen Myanmar is aangespannen door Gambia, samen met de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.

Actie leger

In augustus 2017 kwam het leger van Myanmar in actie tegen de islamitische Rohingya-minderheid in de staat Rakhine. Bijna een miljoen Rohingya sloegen op de vlucht naar het buurland Bangladesh. Volgens de boeddhistische regering was de actie gericht tegen militanten. VN-onderzoekers oordeelden dat Myanmar motieven had die wijzen op genocide.

De zaak tegen Myanmar dient op 10, 11 en 12 december in het Vredespaleis in Den Haag.

Opmerkelijke stap

NOS-correspondent Annemarie Kas vindt het opmerkelijk dat Suu Kyi zelf naar het hof gaat. "Het wordt de eerste keer dat ze over dit onderwerp inhoudelijk diepgaand bevraagd zal worden. Ze hadden ook advocaten kunnen sturen. Dit toont aan dat Aung San Suu Kyi de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de kwestie rond de Rohingya, ook al heeft zij niet de macht over het leger."

Verder wijst Kas er op dat de zaak rond de Rohingya vooral internationaal verontwaardiging wekt. In Myanmar zelf is het beleid weinig omstreden. "Maar internationaal is Aung San Suu Kiy van haar voetstuk gevallen."