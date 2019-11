Zwambestrijder vindt handgranaten WO II in kruipruimte Amsterdam

In de kruipruimte van een woning in de Amsterdamse Pijp hebben werknemers van een aannemersbedrijf vier handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Johan Kregel was in de kruipruimte onder de woonkamer zwammen aan het bestrijden toen hij op vier pakketjes stuitte. Die lagen onder een berg met puin, stof en sloopafval en waren ingepakt in oude kranten met tape eromheen.

"Ik wilde ze voor me uit gooien, ik had geen idee wat het was. Maar toen zag ik een lege emmer, daar heb ik ze ingestopt." Kregel riep een collega die onder de vloer in een andere ruimte bezig was. Samen openden ze een van de pakketjes. "Het was een metalen potje. De deksel was verzegeld met een loodje."