Vijf aanhoudingen vanwege georganiseerde uitkeringsfraude

De Inspectie SZW heeft vijf mensen aangehouden die zouden hebben gefraudeerd met werkloosheidsuitkeringen. De verdachten zouden hebben gefungeerd als tussenpersoon en Poolse arbeidsmigranten hebben geholpen met het verkrijgen en behouden van een WW-uitkering, terwijl zij daar geen recht op hebben.

De inspectie heeft vijf woningen en drie kantoorpanden doorzocht en beslag gelegd op administratie, computers en een auto. De verdachten werden aangehouden in Rotterdam, Dordrecht, Noordwijk, Dongen en de gemeente Raalte. In Leiden, Rotterdam, Zwolle zijn kantoren doorzocht.

In januari zijn al twee tussenpersonen veroordeeld voor dergelijke vergrijpen. Deze zomer werden in een andere, vergelijkbare zaak, invallen gedaan in panden in Noord-Brabant.