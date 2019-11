Europese Commissie: Nederland moet meer investeren

Nederland moet meer geld in de economie investeren, vindt de Europese Commissie. De begrotingsruimte wordt nu grotendeels gebruikt om de staatsschuld terug te brengen, maar net als Duitsland heeft Nederland "ruimte om nog meer te doen".

Dat zei vicevoorzitter Dombrovskis bij de presentatie van adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone. Nederland en Duitsland gebruiken hun begrotingsruimte al voor investeringen, dat vindt de Commissie "geruststellend".

Minister Hoekstra van Financiën werpt tegen dat het kabinet juist "zeer fors" investeert. "Het CPB en de Raad van State hebben het zelfs over een expansieve begroting. Het beeld dat we de hand op de knip houden strookt niet met de werkelijkheid." Meer extra geld gaat onder meer naar infrastructuur, jeugdzorg, lagere belastingen, de woningmarkt, defensie en onderwijs, stelt Hoekstra.

Geen overbodige luxe

"We zorgen natuurlijk wel dat de begroting in balans is zodat we niet meteen hoeven te bezuinigen als het slechter gaat met de economie. Naar verwachting geven we vanaf 2021 meer uit dan er binnenkomt, dus dat is geen overbodige luxe."

Nederland is al meerdere keren aangemoedigd om meer uit te geven. Vlak voordat Christine Lagarde, nu president van de Europese Centrale Bank, vertrok bij het Internationaal Monetair Fonds, riep ze de overheid op om meer uit te geven aan infrastructuur. In september riepen buitenlandse economen Nederland op de hand van de knip te halen.

Landen die hoge schulden hebben, zoals België, Frankrijk, Italië en Spanje zouden juist hun schulden moeten afbouwen, stelt de Commissie.