Landelijk protest in Utrecht afgelopen, acties in ziekenhuizen gaan door

In Utrecht spraken vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers hun collega's toe en werden protestliederen gezongen. "Het lijkt hier wel een feestje, maar we staan hier niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het nodig is", zei een vakbondsleider. "Kom op NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, red.), zet een tandje bij en geef deze mensen wat ze verdienen."

Ook Han Busker, voorzitter van de FNV, nam het woord. "We schrijven helaas geschiedenis. Hoe is het mogelijk dat dit nodig is in dit land? Het is een van de rijkste landen van de wereld en we zitten te donderstralen over een paar centen om te zorgen dat mensen naast hun werk ook nog een leven hebben."

Zorgmedewerker Jeanette stelde in haar toespraak dat medewerkers meer gewaardeerd moeten worden. "Het salaris moet aantrekkelijker om nieuwe mensen aan te trekken. Het is verantwoordelijk werk, waardeer ons wat meer. We hebben recht op meer."

Medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis zongen een protestlied: