Amber Alert gaat Europese groep vermiste personen leiden

Europese politiediensten gaan intensiever samenwerken om vermiste personen terug te vinden. Daarvoor komt er een speciaal Europees politienetwerk met de Nederlandse organisatie Amber Alert als secretariaat. Amber Alert voert al jaren een actieve lobby in Brussel om zo'n netwerk op poten te zetten.

Het politienetwerk, PEN-MP, richt zich niet alleen op vermiste kinderen, zoals Amber Alert. Ook als er volwassenen vermist zijn, wordt het netwerk ingezet. Bij vermissingen worden ook geen berichten verstuurd aan grote groepen EU-burgers.

"Het werkt anders," zegt Frank Hoen van Amber Alert. "Politiemensen in heel Europa weten via het netwerk precies wie ze om 03.00 uur 's nachts moeten hebben in een ander land. Dan wordt de zaak daar verder gezet op de manier zoals dat land het doet. Dat kan met Amber Alerts, maar het gebeurt ook via mediacampagnes of op andere manieren."

Gezamenlijke training

Volgens Hoen wordt de kans wel groter dat vermiste personen zo worden teruggevonden. Dat blijkt uit zaken uit het verleden. "Ontvoerders rijden soms bewust naar het buitenland om zo buiten bereik van de Nederlandse politie te zijn. Dan moet je zo snel mogelijk ook buiten Nederland gaan zoeken. Dat wordt nu makkelijker."

EU-landen werken al langer samen om vermiste personen terug te vinden, maar deden dat tot nu toe informeel. Bovendien deden landen als Duitsland en België niet mee. Nu de samenwerking officieel wordt, zullen naar verwachting alle EU-landen eraan gaan meedoen. Ook komen er gezamenlijke trainingen.