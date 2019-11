Herdenking van zeker 331 moorden op transgenders wereldwijd

Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij het gevaar dat transgenders lopen vanwege hun genderidentiteit. Ook in Amsterdam is vanavond een landelijke herdenking voor mensen die hiervoor zijn vermoord. Daarbij worden de namen voorgelezen van alle 331 slachtoffers die dit jaar zijn geregistreerd door een internationale organisatie die geweld tegen deze groep bijhoudt.

Ruim een week geleden meldde het Transgender Murder Monitoring Project dat er het afgelopen jaar wereldwijd 331 mensen zijn vermoord vanwege hun genderidentiteit. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat de slachtoffers niet officieel worden geregistreerd, zegt Transgender Netwerk Nederland (TNN). Ook zelfdodingen komen niet terug in de cijfers.

Om de slachtoffers te herdenken, is in de Singelkerk in Amsterdam vanavond een bijeenkomst georganiseerd. Ook in Den Haag worden de honderden doden herdacht. Morgen staat in Zwolle een vergelijkbare herdenkingsbijeenkomst gepland.

Uitsluiting en geweld

Volgens TNN zijn transgenders ook in Nederland niet altijd veilig. Zo zouden ze dagelijks te maken hebben met uitsluiting en discriminatie. Transpersonen in Nederland worden zeven keer zo vaak mishandeld of bedreigd, blijkt uit veiligheidsonderzoek van TNN.

De Transgender Gedenkdag werd in 1999 voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. Sindsdien zijn er wereldwijd op verschillende plaatsen bijeenkomsten om mensen te herdenken die vanwege hun genderidentiteit zijn vermoord. In Nederland was in 2007 voor het eerst een landelijke herdenking.