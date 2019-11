Zwaardere verdenking Jos B.: Nicky Verstappen gedood om misbruik te verhullen

Het OM gaat ervan uit dat Nicky Verstappen is ontvoerd, maar de advocaat van B., Gerald Roethof, vraagt zich af of dat wel zo is. Hij denkt dat de jongen is weggelopen. Roethof wil verder dat er onderzoek komt naar andere dna-sporen op het lichaam van Verstappen. Hij wil ook de deskundige horen die het verst gaat in de bewering dat Verstappen is misbruikt. Andere deskundigen beweren dat misbruik niet vast te stellen is.

De 11-jarige Nicky verdween in de zomer van 1998 van een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Hij werd anderhalve dag later dood in de buurt van het kamp gevonden.

De zoektocht naar een verdachte duurde twintig jaar. Een terugblik: