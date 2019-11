Aboutaleb wil privacy inperken om drugs in haven te kunnen opsporen

Burgemeester Aboutaleb wil dat privacyregels worden versoepeld bij de bestrijding van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Deze "belemmeringen op het gebied van regelgeving" moeten worden opgeheven, schrijft hij aan justitieminister Grapperhaus.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de controle van vrachtwagens en containers in de haven. De vrachtwagens hebben slaapvertrekken voor de chauffeurs, waarin politieagenten nu niet zomaar mogen kijken en waar bijvoorbeeld cocaïne verstopt kan worden. "Wij willen daarachter kijken. De definitie is nu dat de ruimte in de cabine privé is. Maar alle chauffeurs hebben zo'n ding achter hun rug", zegt Aboutaleb in het NOS Radio 1 Journaal.

Niet uit te leggen

Ook mogen burgemeesters van verschillende steden elkaar niet op de hoogte stellen als bijvoorbeeld een voor moord veroordeelde die zijn straf heeft uitgezeten, vrijkomt en in een andere stad wil gaan wonen. "Dat mag wel langs politielijnen, maar via burgemeesters niet. Dat leg je aan niemand uit." Volgens Aboutaleb zijn zijn collega's van IJmuiden, Vlissingen en Amsterdam, andere steden met havens, het met hem eens.

In de eerste acht maanden van dit jaar is in Rotterdam 20.000 kilo drugs in beslag genomen. Aboutaleb schreef de brief na een werkbezoek aan Colombia, waar veel drugs worden geproduceerd.