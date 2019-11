Uitstoot transportsector licht gestegen, maar sector wordt efficiënter

Groot deel buiten landsgrenzen

Het overgrote deel van de uitstoot komt volgens het CBS buiten Nederland terecht. Maar liefst 75 procent van de broeikasgassen van de Nederlandse transportsector gaat buiten de landsgrenzen de lucht in. De zeevaart stoot bijna alles uit buiten de Nederlandse territoriale wateren. Datzelfde geldt voor de luchtvaart.

"Bij stikstof is het een ander verhaal, omdat de fijnstof boven de Nederlandse snelwegen en steden hangt", zegt Van Mulligen. "Maar CO2 komt in de atmosfeer en het klimaat verandert wereldwijd, dus het maakt niet zoveel uit waar het wordt uitgestoten. De lucht- en zeevaart stoten inderdaad bijna alles uit buiten Nederland. Dat zijn net de twee takken van de transportsector die niet meetellen in het Klimaatakkoord van Parijs."

Voor veel landen geldt overigens dat hun uitstoot naar het buitenland verdwijnt. Voor de opgave van landen om uitstoot terug te dringen maakt dat niet uit. Ook al verdwijnt het in de lucht in een ander land, Nederland blijft verantwoordelijk voor het terugdringen van die broeikasgassen.

Toch is ook over de luchtvaart iets positiefs te melden. Want de zogenoemde emissie-intensiteit is wel gedaald in de luchtvaart, met maar liefst 20 procent. Die emissie-intensiteit drukt de uitstoot per geproduceerde euro in onze economie uit.

De economie is gegroeid de laatste jaren, maar de uitstoot per geproduceerde euro is afgenomen. In de luchtvaart komt dat doordat er kortere afstanden gevlogen worden, de brandstof efficiënter is geworden en de vliegtuigen beter bezet worden.