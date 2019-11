Wekdienst 20/11: landelijke ziekenhuisstaking en zitting in zaak Nicky Verstappen

Goedemorgen! Vandaag is er een landelijke ziekenhuisstaking: tientallen ziekenhuizen zijn gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Het is de grootste ziekenhuisstaking ooit in Nederland. En in de rechtbank in Maastricht wordt een zitting gehouden in de zaak Nicky Verstappen, waar onder meer wordt bepaald wat de stand van zaken is in het onderzoek en of verdachte Jos B. nog blijft vastzitten.