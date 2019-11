'Ik ben er trots op dat verpleegkundigen eindelijk in opstand willen komen'

In heel het land leggen werknemers in de algemene ziekenhuizen vandaag het werk neer en werken ze volgens een zondagsrooster. Alleen de meest noodzakelijke zorg wordt nog verleend. Volgens de vakbonden staakt driekwart van alle werknemers in algemene ziekenhuizen op 119 locaties.

De vakbonden willen een structurele salarisverhoging van vijf procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Daarnaast willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten.

Ook in het Zuyderland ziekenhuis Sittard-Geleen doen ze mee aan de staking. Lisette Carovigno en Wendy de Groof werken beiden als verpleegkundige op de hartafdeling.

Volgens Carovigno is de staking absoluut noodzakelijk: "We moeten aan de toekomst denken, want als het op deze manier door blijft gaan, dan wil niemand meer in de zorg werken." Ook de Groof vindt dat de werkdruk omlaag en het salaris omhoog moet. "Je leeft ervoor om patiënten te verzorgen, maar ik vind het heel goed dat we nu eindelijk een vuist maken."

De verpleegkundigen leggen uit waar ze op de hartafdeling iedere dag mee te maken hebben en waarom de werkdruk zo hoog is: