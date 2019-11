Kamerleden nog altijd bezorgd over situatie op ministerie van Justitie

In het vorige kabinet stapten de VVD-ministers Opstelten en Van der Steur én VVD-staatssecretaris Teeven op om de bonnetjesaffaire. Een affaire die uit de hand liep doordat ambtenaren probeerden justitie uit de wind te houden. Ze hielden informatie achter en er was een groot gebrek aan regie en politieke sensitiviteit, concludeerde een onderzoekscommissie.

Voor de zomer stapte VVD-staatssecretaris Harbers op na geblunder van ambtenaren die criminaliteitscijfers over asielzoekers wegmoffelden. Hij was de vierde VVD-er in vier jaar tijd die op justitie vertrok.

Onlangs oordeelde de rechtbank dat minister Grapperhaus grondiger moet zoeken naar documenten die gaan over de beslissing om PVV-leider Wilders strafrechtelijk te vervolgen. Uit stukken waar RTL nieuws in september over berichtte zou blijken dat de top van justitie zich inhoudelijk met de rechtszaak bemoeide.