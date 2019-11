Johnson kan opgelucht ademhalen na eerste debat met Corbyn

Corbyn pleit weliswaar voor een nieuw referendum, maar de partijleider wil zich niet uitspreken of hij in zo'n referendum voor of tegen in de EU blijven is. En dat was waar de premier voortdurend op terugkwam. "Een man die daar geen antwoord op kan geven, is niet geschikt om premier van dit land te zijn", zei Johnson.

'Factcheck'?

Tegelijk kwam ook Johnsons zwakke plek bovendrijven: zijn integriteit. Op de vraag of hij vindt dat de waarheid belangrijk is, zei hij "Ja". Waarop het publiek in de tv-studio begon te lachen. Iemand uit het publiek riep: "Spreek dan de waarheid!" Ook een vraag over zijn persoonlijke integriteit ontweek hij volledig. Wederom draaide hij in zijn antwoord naar Labour en brexit, iets wat geen van de miljoenen tv-kijkers zal zijn ontgaan.

Wat op Twitter veel aandacht kreeg was dat het persaccount van de Conservatieve Partij tijdens het debat de naam had veranderd in "factcheckUK", waarmee het suggereerde dat het uitspraken van beide partijleiders op feiten controleerde. In de praktijk produceerde het Twitteraccount met bijna 75.000 volgers alleen maar anti-Corbyn berichten. Veel journalisten en officiële factcheck-kanalen spraken er schande van.