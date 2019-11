Man opgepakt in Nijmegen na dreiging met geweld

In Nijmegen is een verdachte aangehouden vanwege een dreiging in het centrum. Een man dreigde in een kantoorpand mensen neer te schieten, waarbij onduidelijk was of hij een vuurwapen had. Ook na de aanhouding deed de politie daar geen mededelingen over.

De melding kwam bij de politie om 16.00 uur binnen. De man had zich verschanst in een kantoorpand in de omgeving van de Hertogstraat. Volgens verslaggever Maarten Reith van De Gelderlander gaat het om een pand van Woonzorgnet waar mensen met ernstige psychiatrische problemen 24-uurs woon- en zorgbegeleiding krijgen.

De politie, uitgerust met kogelwerende vesten, had de omgeving ruim afgezet. Een aantal mensen die ook in het pand aanwezig waren, werden tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen horecagelegenheid.

Volgens de politie was er geen sprake van een gijzeling. De man was alleen in het pand tot een arrestatieteam naar binnen ging en hem arresteerde.