Kritische kindervragen dwingen minister pesten aan de orde te stellen

Minister Grapperhaus wil voortaan in elk vragenuur in de Tweede Kamer, "ook al is het maar in een bijzin", aandacht vragen voor pesten. Dat beloofde hij in het tweede Kindervragenuurtje, waarin basisschoolleerlingen vragen aan verschillende ministers stelden. Ook in het debat over de begroting van zijn ministerie van Justitie en Veiligheid, dat deze week is , zal Grapperhaus het pesten al aan de orde stellen. "Dit is een harde toezegging."

Grapperhaus gaf ten overstaan van 150 zevende- en achtstegroepers toe dat hij zelf weleens gepest is. Vroeger omdat hij de kleinste was van de klas en later omdat hij kaal werd. Waarop Kathelijne uit Ossendrecht vroeg: "U zei zelf dat het heel akelig was om gepest te worden, maar waarom heeft u er dan zo lang mee gewacht om er iets van te zeggen in een debat?" De minister deed daarop zijn handreiking, Hij wil voortaan kijken of hij, "als het maar enigszins mogelijk is", over pesten kan beginnen.

Jaarlijkse traditie

Het was de tweede keer dat er een Kindervragenuurtje, een initiatief van D66-Kamerlid Ramaekers, in de Tweede Kamer was. Vorig jaar was de primeur. Dat was zo'n succes dat is afgesproken er een jaarlijkse traditie van te maken.

Deze keer zaten in de 150 zevende- en achtstegroepers uit Genemuiden, Nieuw-Vennep, Ossendrecht, Lisse en Zeist op de blauwe zetels. Ze vroegen onder meer aan premier Rutte wie de baas is van Nederland, hij of de koning (Rutte: "Het kabinet en de Tweede Kamer. De koning heeft een belangrijke symbolische functie").

De vragen van de kinderen waren volgens de kabinetsleden vaak beter dan die van de echte Kamerleden. Ze leverden nog een tweede toezegging op. Kamervoorzitter Arib zegde Selma uit Zeist toe om iets te doen aan de hoeveelheid plastic verpakkingen in het Tweede Kamerrestaurant. "Dit gaan we oplossen. Echt waar. Ik schaam me een beetje."