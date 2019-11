Negen maanden cel geëist tegen doorrijder Breda

Tegen een 28-jarige man die in april in Breda een bejaarde vrouw aanreed en daarna doorreed, is negen maanden cel geëist.

De man reed 's avonds laat een 79-jarige vrouw aan toen ze met een rollator de weg overstak. Daarna werd ze nog een stukje door de auto meegesleurd. De vrouw hield aan het ongeluk diverse breuken over, in haar oogkas, knie en heupen.

Justitie beschuldigt de man van doorrijden en het veroorzaken van een ongeval. In de eis is ook meegenomen dat de man al eerder twee aanrijdingen heeft veroorzaakt. Bij een van die aanrijdingen raakte een fietser zwaargewond, meldt Omroep Brabant.

De verdachte heeft tijdens een eerdere zitting al schuld bekend en heeft zijn rijbewijs ingeleverd. De man verklaarde na het ongeluk in paniek geraakt te zijn. Hij durfde zich pas na tien dagen bij de politie te melden.