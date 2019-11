Betogers Libanon blokkeren omgeving parlementsgebouw

In de Libanese hoofdstad Beiroet hebben demonstranten straten in de omgeving van het parlementsgebouw geblokkeerd, waardoor een vergadering van het parlement is uitgesteld. De betogers willen voorkomen dat politici gaan discussiëren over een controversieel pakket aan maatregelen.

Om te voorkomen dat de demonstranten naar het parlementsgebouw trekken, heeft de politie een barrière van prikkeldraad opgeworpen tussen het plein waar betogers verzameld zijn en het parlement. Tussen de demonstranten en oproerpolitie zijn schermutselingen ontstaan. De politie loste waarschuwingsschoten en sloeg betogers met de wapenstok.

Corruptie

De parlementsbijeenkomst van vandaag zou de eerste zijn sinds er vorige maand protesten uitbraken in Libanon. De betogers protesteerden tegen de corruptie in het land en de economische malaise. De opstand leidde tot het ontslag van premier Hariri en zijn regering.

De betogers zijn ontevreden over de maatregelen die zijn aangekondigd en zeggen dat die de situatie in het land niet zullen verbeteren. Ondertussen worden er pogingen gedaan om een nieuwe regering te vormen, maar ook daar is onenigheid over.

President Aoun wil een kabinet met technocraten én politici. De demonstranten eisen juist dat er een kabinet komt zonder politici. Ze vinden dat de politieke klasse, die Libanon regeert sinds het einde van de burgeroorlog in 1990, alleen om zijn eigen belangen geeft.