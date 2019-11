15 jaar cel voor 'kofferbakmoord' Oostvoorne

Leon van M. is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op Caroline van Toledo in 2005. Tegen de 42-jarige man uit Brielle was 20 jaar geëist.

Het lichaam van Caroline van Toledo werd in 2005 gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto in een natuurgebied bij Rotterdam. Ook in haar woning in Oostvoorne was brand gesticht. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw nog leefde toen haar auto in brand werd gestoken.

"U heeft het slachtoffer levend verbrand. Dat was met voorbedachten rade", zei de rechter volgens Rijnmond. "Het slachtoffer moet in doodsangst hebben verkeerd. De nabestaanden hebben niet op een normale wijze afscheid van haar kunnen nemen."

Altijd ontkend

Leon van M. werd in 2007 gearresteerd voor de moord, maar werd een jaar later vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Twee jaar geleden werd hij weer opgepakt na nieuw onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie zat zijn dna op de stropdas waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Ook verklaarden twee getuigen dat de verdachte de moord tegenover hen had opgebiecht.

Vorig jaar kwam Van M. voorlopig vrij. Hij mocht zijn proces thuis afwachten met een enkelband. Hij heeft zelf altijd gezegd dat hij niets met de dood van de vrouw te maken heeft. Zijn advocaten hadden gevraagd om vrijspraak. Na de uitspraak is hij meteen vastgezet.

Een van de redenen waarom de rechtbank tot een lagere straf komt dan de eis is volgens Rijnmond het feit dat het gaat om een zaak van ruim veertien jaar oud.