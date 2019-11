EasyJet gaat per vandaag CO2-uitstoot volledig compenseren

Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft bekendgemaakt dat het vanaf vandaag alle CO2-uitstoot van zijn vluchten gaat compenseren. Het is de eerste grote vliegmaatschappij die dat doet, zei het Britse bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers.

EasyJet wil de uitstoot reduceren door bossen aan te planten en door minder CO2 uit te stoten. Het bedrijf steekt geld in de ontwikkeling van toestellen die vliegen op duurzame brandstof en elektriciteit, zodat de luchtvaart uiteindelijk CO2-vrij wordt.

Daarvoor is het bedrijf wel afhankelijk van nieuwe technologieën. Het wil die samen met vliegtuigbouwer Airbus ontwikkelen. Tot die tijd zal Easy Jet de zuinigste toestellen gebruiken, waaronder nieuwe A320 vliegtuigen van Airbus, en een maximum stellen aan het aantal passagiers per vlucht, waardoor het gewicht per vlucht lager is.

Sinds 2000 heeft het bedrijf de CO2-uitstoot per kilometer per passagier teruggebracht met meer dan een derde. In 2022 moet de uitstoot nog eens tien procent lager zijn dan drie jaar geleden.

Voetafdruk beperken

"We realiseren ons dat compenseren een tijdelijke maatregel is, maar we willen nu iets doen aan de CO2-uitstoot, om onze ecologische voetafdruk op de korte termijn te beperken", zei topman Johan Lundgren bij de presentatie.

De kosten voor de compensatie worden geschat op 29,3 miljoen euro tot het eind van het lopende boekjaar, 30 september 2020. De totale omzet van het bedrijf was 7,5 miljard euro, een stijging van 8,3 procent.