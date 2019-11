Nederlands meisje in bad onder stroom door telefoon

Een Nederlands meisje van 13 is onder stroom komen te staan toen ze haar telefoon in bad gebruikte. Dat schrijven artsen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk in het tijdschrift Journal of Medical Case Reports. Waarschijnlijk heeft het meisje de telefoon, die in de oplader zat, in bad laten vallen.

Ze kan zich het ongeluk zelf niet meer herinneren, omdat ze volgens de artsen last had van geheugenverlies. Haar moeder kwam de badkamer in toen ze een harde schreeuw hoorde. Ze trok de telefoon uit de oplader en haalde haar dochter uit bad.

Het meisje was kort buiten bewustzijn en vertoonde spiersamentrekkingen. Ze hield twee brandwonden over aan het ongeluk: een op haar rechterhand, waarmee ze de smartphone vasthield, en een op haar buik.