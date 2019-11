Minister Bruins wil conflict ziekenhuis-cao vlottrekken

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft de vakbonden voor verpleegkundigen en de ziekenhuiswerkgevers uitgenodigd voor gesprekken op zijn ministerie. Bruins hoopt op die manier het conflict over een nieuwe cao in de ziekenhuissector vlot te trekken.

Morgen komen de bonden naar Den Haag, de werkgevers zijn voor woensdag uitgenodigd. Die dag staat er ook een grote landelijke staking van verplegend personeel gepland. Ziekenhuizen zijn dan vaak alleen nog voor spoedeisende hulp open.

De gesprekken over de nieuwe cao liggen sinds afgelopen zomer stil. De vakbonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent voor 2019 en een extra toeslag voor last-minute diensten. De werkgevers willen pas volgend jaar de lonen laten stijgen, met vier procent.

Zetje geven

Minister Bruins wil weten hoe de stand van zaken is en of hij zelf nog iets kan betekenen in het proces, laat zijn woordvoerder weten. "Misschien kan hij een zetje geven om het vlot te trekken."

Volgens ingewijden is de sfeer tussen bonden en werkgevers tot het nulpunt gedaald. Bruins wil praten over die onderlinge verhoudingen, maar zal nadrukkelijk niet optreden als bemiddelaar, zegt de woordvoerder. Wel zal hij aandringen op een spoedig akkoord.

De minister heeft ook geen extra geld beschikbaar. Hij heeft 1,7 miljard beschikbaar gesteld aan de ziekenhuizen om de stijgende lonen mee te betalen. "Daar moeten ze het mee doen."