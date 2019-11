600 euro voor drie passagiers na brandstofstoring Schiphol

KLM gaat drie passagiers 600 euro betalen na de brandstofstoring op Schiphol van 24 juli. De luchtvaartmaatschappij zegt dat te doen uit coulance, omdat deze passagiers als enigen op hun vlucht pas na drie dagen waren omgeboekt naar een andere vlucht.

De zaak was aangespannen door claimorganisatie Aviclaim, die wil dat luchtvaartmaatschappijen passagiers compenseren voor de ernstige vertragingen door de brandstofstoring. Reizigers hebben in principe bij meer dan 3 uur vertraging recht op een compensatie van tussen de 250 en 600 euro, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden. KLM schaart de brandstofstoring daaronder en blijft bij dat standpunt. Het bedrijf is dan ook niet van plan met alle passagiers te schikken.

"Een dergelijke brandstofstoring is een buitengewone omstandigheid waarvoor luchtvaartmaatschappijen niet aansprakelijk zijn", meldt het bedrijf in een verklaring. Volgens het luchtvaartbedrijf past de situatie van de drie reizigers niet binnen de service "die we klanten willen bieden", en krijgen ze daarom een vergoeding.

1500 aanmeldingen

Claimbureau Aviclaim beschouwt de schikking als overwinning en denkt dat KLM op deze manier onder een rechtszaak uit wil komen. "Ze zijn in onze ogen bang om een vonnis te krijgen", zegt directeur Remco Kuilman. "Als wij gelijk zouden krijgen in een vonnis, dan is het nog veel makkelijker om alle claims te winnen."

Het bureau wil de komende maanden voor nog meer mensen zaken starten. Zo'n 1500 mensen hebben zich na de brandstofstoring bij het bureau gemeld. Daaronder zijn ook klanten van verschillende andere luchtvaartmaatschappijen uit binnen- en buitenland.