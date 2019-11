Chemicaliën en harddrugs gevonden in Berghem na politieactie Oss

Bij doorzoekingen in twee panden in het Brabantse dorp Berghem heeft de politie harddrugs, chemicaliën en grote hoeveelheden chemisch afval gevonden. De doorzoekingen houden verband met de grote politieactie van vorige week op een woonwagenkamp in het naburige Oss.

De drugs en chemicaliën zaten in containers. Ze lijken afkomstig van een drugslab. Om wat voor hoeveelheden het gaat, zegt de politie nog niet. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat vanmorgen tientallen auto's de straat in reden. Van politieauto's en een arrestatieteam, tot auto's met afgeplakte kentekens en wagens met zwaailichten.

'Godfather'

Volgens de buurtbewoner is een van de doorzochte huizen van Martien R. Hij wordt ook wel gezien als de 'Godfather' van de regio en zou het hoofd zijn van een criminele familie die zich bezighoudt met de import van harddrugs, vuurwapenhandel en de productie van en handel in synthetische drugs. De familie woont op een woonwagenkamp in Oss, dat uit zo'n zes woonwagens bestaat.

Vorige week deed de politie een inval op het woonwagenkamp. Drie mannen, onder wie Martien R., zijn bij die politieactie aangehouden. De politie vond op het woonwagenkamp automatische wapens, drugs, geld en mogelijke explosieven.