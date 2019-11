Oostenrijkers zwaar getroffen door noodweer

In de regio's Oost-Tirol en Karinthië werd gisteren code rood afgekondigd en bleven de scholen vandaag dicht. Gisteren zaten 12.500 huishoudens in Oost-Tirol zonder stroom. Ook konden mensen hun mobiele telefoon niet gebruiken. Mensen werd aangeraden om binnen te blijven. In Karinthië zaten 1400 huishoudens vanochtend nog zonder elektriciteit.

Woningen werden ontruimd uit angst voor aardverschuivingen. In de deelstaat Salzburg moesten gisteren de bewoners van 80 panden hun huis verlaten vanwege de zware regenval. In de deelstaat Stiermarken werden de bewoners van vijftien gebouwen geëvacueerd. Gevreesd werd voor aardverschuivingen door beken die buiten hun oevers waren getreden.

Op beelden is te zien hoeveel sneeuw en regen er de afgelopen dagen gevallen is in Oostenrijk en ook in Italië: