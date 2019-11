Curaçaose loterijkoning aangehouden voor betrokkenheid bij moord op Wiels

Het recherche samenwerkingsteam RST op Sint-Maarten heeft vanochtend loterijkoning Robbie dos Santos (62) aangehouden. Hij zou opdracht hebben gegeven aan zijn halfbroer George Jamaloodin om de Curaçaose politicus Helmin Wiels te laten vermoorden.

Robbie dos Santos is de loterijkoning van Curaçao en al langer verdachte in de zaak. In 2014, een jaar na de moord op Wiels, werd hij al eens aangehouden, samen met zijn halfbroer, oud-minister van Financiën, George Jamaloodin. Beiden werden toen weer vrijgelaten, omdat de rechter-commissaris niet overtuigd was van het bewijs. Later kwam Jamaloodin opnieuw in beeld als verdachte.

SMS-Loterijen

Helmin Wiels werd op 5 mei 2013 vermoord op het strand van Marie Pampoen, even ten zuidoosten van Willemstad. Het motief voor de moord is waarschijnlijk de bemoeienis van Wiels met de goksector op Curaçao en Sint Maarten geweest. Vlak voor zijn dood kondigde Wiels aan dat hij de SMS-loterijen van de gokbaas wilde aanpakken.

George Jamaloodin werd in augustus veroordeeld tot 28 jaar cel voor zijn rol bij de moord. De rechtbank achtte bewezen dat hij crimineel Burney 'Nini' F. de opdracht gaf om de populaire politicus uit de weg te ruimen. Fonseca huurde op zijn beurt Elvis 'Monster' K. in om de politicus dood te schieten. F. en K. zijn veroordeeld tot respectievelijk 26 jaar cel en levenslang. Beiden zitten vast in Nederland.

Maar met die veroordelingen kwam er geen einde aan de zaak-Maximus, zoals het onderzoek naar de opdrachtgevers en geldschieters achter de geruchtmakende moord op Wiels wordt genoemd. Het OM zei tijdens de rechtszaken dat de ex-minister niet alleen handelde en geld kreeg van financiers, om de moord te beramen.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

Vlak na de moord verklaarde Robbie Dos Santos in een brief aan media dat hij niets te maken had met de zaak. In de jaren daarna kreeg Dos Santos het aan de stok met justitie vanwege onder meer witwassen, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

In 2016 kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf en werd hij veroordeeld tot het betalen van ruim 36 miljoen euro