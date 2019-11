Nieuwe Europese Commissie bijna rond; Hongaar krijgt voordeel van twijfel

Het Europees Parlement heeft vandaag ook de laatste kandidaat-commissaris goedgekeurd. De Hongaar Olivér Várhely, moest na de hoorzitting van vorige week nog wat huiswerk doen en dat bleek uiteindelijk voldoende.

Volgens Kati Piri van de PvdA is hij met de hakken over de sloot geslaagd. Ze had afgelopen week kritiek op de nieuwe commissaris die zich met de uitbreiding van de EU gaat bezighouden. Volgens Piri is hij niet de aangewezen figuur daarvoor, omdat hij nieuwe landen de maat gaat nemen over onder meer de rechtsstaat. "Terwijl hij zelf uit een land komt waar met de rechtsstaat een loopje wordt genomen."

Tijdens de hoorzitting had Piri een aanvaring met Várhely. "U bent zelf van Hongaarse afkomst", zei hij tegen de PvdA-politica. "U staat net als ik dicht bij de Balkan en u wilt toch ook dat de landen een perspectief hebben?"

Volgens Piri ging het daar niet om. Ze wilde dat de commissaris afstand nam van het beleid dat door de Hongaarse premier Orbán wordt gevoerd.

Hongaar of Europeaan?

Dat was de zorg van meer politici. Met een spervuur aan vragen wilden ze dat de Hongaar afstand nam van de uitspraken die premier Orbán had gedaan over migratie. De politici wilden weten wat hij zou doen als een land dat lid wil worden van de EU iets doet wat indruist tegen EU-waarden zoals democratie en de rechtsstaat. En vooral of hij als Hongaar of als Europeaan in de nieuwe commissie zou plaatsnemen.

De antwoorden tijdens de hoorzitting overtuigden de leden van het Europees Parlement nog niet. Maar nu Várhely schriftelijk heeft laten weten dat hij niet gebonden is en niet beïnvloed wordt door het standpunt van welke lidstaat dan ook, krijgt hij het voordeel van de twijfel.

Piri vond het een moeilijke keuze. "De kritiek blijft staan, maar de consequentie was wel dat je anders de commissie moet wegsturen." Dat durfden de sociaaldemocraten, die een grote rol spelen in deze discussie, niet aan. Met de steun van de christendemocraten en de liberalen mag Várhely zich nu Eurocommissaris noemen.

Laatste loodjes

Met de hoorzitting komt het einde van de benoemingen bijna in zicht. Volgende week legt de voorzitter van de nieuwe commissie een verklaring af in het Europees Parlement. Die is te vergelijken met de regeringsverklaring in ons eigen land. Daarna zullen de 751 leden van het Parlement formeel stemmen over de nieuwe commissie.

Frans Timmermans wordt vicevoorzitter van de nieuwe commissie van 27 mensen. De Britten, die nog altijd in de EU zitten, willen voorlopig geen nieuwe commissaris leveren. Tegen dat besluit heeft de huidige Europese Commissie een procedure aangespannen bij het Europees Hof van Justitie.