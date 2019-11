Amsterdammer (30) opgepakt voor bedreigen Özcan Akyol

Een 30-jarige Amsterdammer is aangehouden voor het met de dood bedreigen van schrijver en columnist Özcan Akyol.

De man zou zijn dreigementen vorig jaar zomer hebben geplaatst op Twitter. De Tweets waren volgens de politie zo dreigend, dat er aangifte is gedaan.

Om achter de gegevens van de anonieme Twitteraar te komen is in de Verenigde Staten een rechtshulpverzoek gedaan. Een paar weken geleden kreeg de Nederlandse recherche gegevens waarmee de identiteit van de Amsterdammer achterhaald kon worden.

Vanmorgen is hij aangehouden. Ook is zijn woning doorzocht en zijn er spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het gaat, is niet bekend, schrijft RTV Oost.