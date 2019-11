Oud-Transavia-directeur: recherche wilde vluchtschema Poch weten

De nationale recherche heeft, voorafgaand aan de arrestatie van Julio Poch in 2009, geprobeerd achter het vluchtschema van de Argentijns-Nederlandse piloot te komen. Via moedermaatschappij KLM werd Transavia gevraagd deze gegevens te leveren. Transavia heeft dit niet gedaan omdat het uiteindelijk niet meer nodig was.

Dat heeft Michiel Meijer, oud-directeur van Transavia, vandaag onder ede herhaald bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Meijer is de eerste getuige die door de advocaten van Poch is opgeroepen.

De advocaten willen bewijs verzamelen voor het scenario dat het Nederlandse Openbaar Ministerie op slinkse wijze de Argentijnse justitie heeft getipt dat Poch in 2009 in Spanje was. Dan zouden de Argentijnen Spanje kunnen vragen om de piloot aan te houden en aan Argentinië uit te leveren.

Op die wijze zou een pijnlijk proces in Nederland worden voorkomen. Het OM had eerder besloten om Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, niet te vervolgen voor diens rol in de militaire dictatuur van generaal Jorge Videla. Zorreguieta was staatssecretaris van Landbouw onder Videla.

Dodenvluchten

Toen Poch bij de laatste vlucht voor zijn pensionering in Valencia werd gearresteerd, liepen er in zowel Nederland als Argentinië onderzoeken tegen hem vanwege beschuldigingen dat hij betrokken was geweest bij de zogenoemde dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. Tijdens deze dodenvluchten werden tegenstanders van de junta boven zee uit het vliegtuig gegooid.

Volgens Meijer vroeg de nationale recherche enkele maanden voor de arrestatie van Poch specifiek naar Spaanstalige piloten en wie op welke vlucht was ingedeeld. Die informatie werd niet gegeven omdat de recherche al over de gegevens beschikte. "Maar de informatie zou niet zonder meer zijn verstrekt. Ik had willen weten wat er aan de hand was", aldus Meijer.

Meijer had in 2010, na de arrestatie van Poch, een gesprek met officier van justitie Schram die destijds teamleider van het onderzoek naar Poch was. Tijdens dat gesprek heeft Schram volgens Meijer gezegd 'dat er een hoger belang was' in de zaak van Poch.

"Ik heb gevraagd of hij doelde op een relatie met het koningshuis. Hij antwoordde niet, maar uit zijn lichaamstaal maakte ik op dat ik het bij het juiste eind had", zei Meijer vandaag.

Niet via de KLM

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Poch, concludeert dat het OM kennelijk op een andere manier achter het vluchtschema van Poch is gekomen. "De officiële weg was via de KLM, maar dat hoefde niet meer. De landsadvocaat heeft eerder toegegeven dat Nederland de vluchtgegevens van Poch aan Argentinië en Spanje heeft verstrekt. De vraag is nu hoe men daaraan is gekomen."

Poch zat na zijn uitlevering aan Argentinië uiteindelijk 8 jaar in voorarrest tot een rechter hem in 2017 vrijsprak. Hij eist 5 miljoen euro schadevergoeding van de Nederlandse staat.

Morgen worden Guus Schram, inmiddels hoofdofficier van justitie, en oud-minister Hirsch Ballin bij de rechter-commissaris ondervraagd.