Podcast De Dag: Op uitwisseling in 'warzone' Hongkong

Hekken, omgezaagde bomen en extra controles: de Nederlandse MBA-student Femke Bellemakers komt niet meer makkelijk haar campus in Hongkong op. "De campus zelf is spookachtig verlaten, maar vlak daar buiten is het echt een warzone van barricades." Morgen vliegt ze weg uit Hongkong, net als veel andere Nederlandse studenten de afgelopen dagen hebben gedaan.

In De Dag vertelt ze hoe zij de demonstraties beleefd. Echt onveilig heeft ze zich nooit gevoeld. "Zowel demonstranten als de politie willen niet negatief in het nieuws komen. Dan is een westerse student die iets overkomt het laatste wat je wil."

En we blikken met China-correspondent Sjoerd den Daas vooruit. Hij denkt dat een gewelddadig ingrijpen door het Volksbevrijdingsleger nog ver weg is, maar ziet wel dat China de druk op andere manieren opvoert. "Het eindspel van de protesten is afgelopen weekend weer een stapje dichterbij gekomen"