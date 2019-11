Rusland geeft drie marineschepen terug aan Oekraïne, weg vrij voor vredestop

Rusland heeft drie in beslag genomen marineschepen teruggegeven aan Oekraïne. De schepen werden vorig jaar ingenomen in de Straat van Kertsj, tussen Rusland en het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Beide landen bevestigen de teruggave.

Oekraïne drong er lang op aan dat Rusland de schepen moest teruggeven. Het land wilde de teruggave rond hebben voor de vredestop met Rusland, Duitsland en Frankrijk, volgende maand in Parijs. In Russische media zong al rond dat er vandaag gehoor zou worden gegeven aan die oproep.

Bijna op de dag af een jaar geleden dwongen Russische militairen drie Oekraïense schepen met geweld naar de Krim te varen. Ze hadden geprobeerd om de Straat van Kertsj te passeren. De Russen zeiden dat de schepen bewust in Russische wateren kwamen, om hen uit te dagen. Oekraïne hield vol dat ze het volste recht hadden om door te steken naar de Zee van Azov.

Teken van goede wil

Correspondent David Jan Godfroid ziet de teruggave als teken van goede wil. "Op 9 december zitten de presidenten van Rusland en Oekraïne, Poetin en Zelensky, samen met de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel aan tafel om te praten over de oorlog in Oost-Oekraïne. En het gaat dan over hoe ze daar een eind aan kunnen maken", zei Godfroid in het NOS Radio 1 Journaal.

De afgelopen tijd is er voorzichtige toenadering tussen de twee landen, ziet Godfroid. "Begin september wisselden Rusland en Oekraïne tientallen gevangenen met elkaar uit, onder wie ook de bemanning van deze schepen. En vorige week trokken Oekraïense troepen en door Rusland gesteunde separatisten zich terug uit twee dorpen in het oosten van Oekraïne."

Nog hordes te nemen

"En wat je vooral in Rusland ook ziet, is dat de toon in de Russische media veel gematigder is dan voorheen. Het ging hier vaak over 'de junta' in Oekraïne en over Oekraïense neonazi's. Dat is wel een stuk minder geworden", zei Godfroid. Hoewel de relatie tussen de landen opwarmt sinds de verkiezing van de nieuwe Oekraïense president Zelensky, zijn de landen er volgens Godfroid nog niet.

"Oekraïne moet beslissen over een vorm van zelfbestuur voor de separatistengebieden. Daar bestaat in Oekraïne heel veel weerstand tegen. En er moeten daar lokale verkiezingen komen en de grens moet weer onder controle van Oekraïne worden gebracht", zei Godfroid. "Dus om nu te zeggen dat vrede in zicht is, is op zijn zachtst gezegd nog wat prematuur."