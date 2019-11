Iets minder ongelijkheid in vermogen tussen huishoudens

Er bestaat nog steeds een flink gat tussen rijke en arme huishoudens in Nederland, maar dat gat is wel iets kleiner geworden. De 10 procent huishoudens met het meeste vermogen hebben samen 876 miljard euro. Dat is 62 procent van al het vermogen bij elkaar. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over 2018.

De 10 procent armste huishoudens hebben bij elkaar meer schulden dan bezittingen. Dat betekent dat ze opgeteld een negatief vermogen van 45 miljard euro hebben. Volgens het CBS komt dat vooral doordat in deze groep veel mensen zitten die een huis bezitten dat onder water staat: hun hypotheekschuld is hoger dan de waarde van hun huis.

Het verschil tussen rijk en arm is wel iets afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Op een schaal van 0 tot 1, waarbij 0 staat voor volkomen gelijk en 1 voor volledig ongelijk, zat Nederland het afgelopen jaar op 0,288. Het jaar ervoor was dat nog 0,296, iets ongelijker dus.

Afhankelijk van je huis

Om vast te stellen hoeveel vermogen een huishouden heeft, maakt het CBS een optelsom van bezittingen (zoals je banktegoed en de waarde van je huis) en schulden (zoals je hypotheek). Niet alles telt mee: contant geld, sieraden en antiek worden bijvoorbeeld niet meegenomen.

Het verschil tussen vermogende en minder vermogende huishoudens groeide nog tussen 2011 en 2014, maar neemt sinds 2015 steeds iets af. Dat heeft te maken met de waarde van huizen.

Met name voor armere huishoudens beslaat de waarde van het huis een groot deel van hun vermogen. Rijkere huishoudens die een huis hebben, bezitten daarnaast vaak nog meer andere waardevolle zaken die meetellen voor het vermogen.

Voor 2014 daalden de huizenprijzen door de crisis, waardoor het vermogen van armere huishoudens er relatief harder op achteruit ging dan dat van de rijkere. Na 2015 trok de woningmarkt weer aan.

Rotterdam versus Bloemendaal

Het vermogen is in Nederland niet over alle regio's gelijk verspreid. Met name in de grote steden wonen veel mensen met een laag doorsnee vermogen. In Rotterdam is dat het laagst, daar hebben huishoudens een doorsnee vermogen van 4.300 euro.

Uitschieter aan de rijke kant is Bloemendaal, met een doorsnee vermogen van 337.000 euro. Brabantse dorpen als Alphen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot doen het ook goed. Daar wonen veel ouderen, en die hebben lang de tijd gehad om vermogen op te bouwen.

Miljardairs

Wereldwijd is het vermogen sterk ongelijk verdeeld. Volgens berekeningen van Oxfam Novib bezitten de 1 procent rijkste mensen op de wereld sinds 2015 meer vermogen dan de rest van de wereldbevolking.

Afgelopen vrijdag stootte Microsoft-oprichter Bill Gates de oprichter en baas van Amazon nog van de troon als rijkste mens op aarde, een plek die hij al eerder bekleedde. Volgens persbureau Bloomberg bezit Gates 110 miljard dollar aan vermogen (iets minder dan 100 miljard euro).