Dode en gewonden door ingestorte hangbrug Zuid-Frankrijk

Volgens de regionale krant La Dépêche du Midi zou de brug zijn ingestort nadat er een vrachtwagen overheen was gereden die zwaarder was dan toegestaan. Kort daarvoor zou er nog een schoolbus overheen zijn gereden.

De hangbrug werd gebouwd in 1935 en is gerenoveerd in 2003. In 2017 is de brug voor het laatst gecontroleerd.