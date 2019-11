Proces insulinemoorden begonnen, verdachte beroept zich op zwijgrecht

In Rotterdam is het proces begonnen over de zogenoemde insulinemoorden. Verzorger Rahiied A. (23) wordt ervan verdacht dat hij in 2016 en 2017 ouderen in verzorgingstehuizen onnodig insuline toediende. Vier van hen overleefden dat niet.

A. staat nu terecht voor vier moorden en acht pogingen daartoe. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem er ook van elf mensen in een "hulpeloze toestand" te hebben gebracht. Rahiied A. zit al twee jaar in voorarrest en was verplicht om bij zijn proces aanwezig te zijn. Hij heeft een Playmobil-figuurtje bij zich, dat ligt op het beklaagdenbankje.

Bij aanvang van de zitting zei A. zich in alle zaken te beroepen op zijn zwijgrecht. Hij maakte een nerveuze indruk. Op vragen van de rechter antwoordde hij alleen knikkend. Ook na herhaaldelijk aandringen wilde hij niets hardop zeggen, behalve dat hij zweeg op advies van zijn advocaten. Zijn advocaat Robbert van Haneghem stelde later dat er geen sprake is van "niet willen", maar van "niet kunnen".

"Rahiied, wat ben ik ontzettend teleurgesteld in jou", zei de dochter van een van de slachtoffers van A. die het overleefde. "Je vertelde over je toekomstplannen en kwam over als vriendelijke jongen, maar wat bleek? Je was een jongen die kwetsbare ouderen, onder wie mijn moeder van 100 jaar, probeerde te vermoorden."

Verzorgingstehuizen

A. werkte als stagiair en invalkracht bij verschillende tehuizen in onder meer Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. Hij liep tegen de lamp toen een bewoonster van een tehuis in Puttershoek onwel was geworden. Artsen ontdekten dat ze zonder medische noodzaak insuline ingespoten had gekregen. Ze alarmeerden daarop de politie.

Ook wordt A. verdacht van het vervalsen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het stelen van insulinepennen.

Voor de zaak zijn acht zittingsdagen uitgetrokken. De strafeis tegen A. wordt verwacht aan het einde van de week of begin volgende week.