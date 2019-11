'Schade en storingen bij bedrijven door slechte kwaliteit stroom'

Nederlandse bedrijven kampen met problemen doordat de kwaliteit van stroom achteruit gaat. Het Financieele Dagblad meldt dat daardoor storingen en branden kunnen ontstaan. Deskundigen waarschuwen in de krant voor onveilige situaties, schade en onnodig hoge kosten. Apparaten zouden minder lang mee kunnen gaan door de slechtere stroomkwaliteit.

Het FD schrijft dat de elektrische spanning in Nederland wordt vervuild door apparaten die minder regelmatig verbruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om ledlampen, laadpalen en computers in datacentra. Tegelijkertijd zou moderne technologie steeds gevoeliger worden voor vervuilde stroom, waardoor er vaker storingen zijn.

Volgens de experts uiten de problemen zich vooral lokaal. De verslechtering van de stroomkwaliteit zou nog niet direct zichtbaar zijn in landelijke metingen bij netbeheerders.

Klimaatvriendelijke technologie

Het Europese lichtnet, dus ook het Nederlandse, heeft een netspanning van 230 volt met een frequentie van 50 hertz. Apparatuur op het net verbruikte de stroom vroeger op een regelmatige manier. Nieuwe apparaten doen dat soms niet, waardoor de zuivere frequentie zou worden vervuild.

Ook klimaatvriendelijke technologie, zoals zonnepanelen en windmolens, dragen volgens het FD bij aan de verslechtering van de stroomkwaliteit. Die technieken voeden terug aan het net, waardoor de spanning wordt verhoogd.

Volgens de krant is het moeilijk te zeggen hoeveel schade er is door de slechtere stroomkwaliteit. Bedrijven treden er zelf over het algemeen niet mee naar buiten en veel schade zou langzaam ontstaan. De krant haalt een Europees onderzoek uit 2007 aan, waarin de schade in de EU jaarlijks op 150 miljard euro wordt geschat. Dat ligt nu waarschijnlijk fors hoger, denkt het FD.