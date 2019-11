Wekdienst 18/11: uitspraak in zaak bedreiging Wilders en jeugdzorgdebat

Ander nieuws uit de nacht:

Chileense president: agenten gebruikten buitensporig veel geweld: bij protesten vielen sinds begin oktober meer dan twintig doden. Duizenden mensen raakten gewond. Meer dan duizend gevallen van mogelijke misdragingen door agenten en militairen worden onderzocht.

D66: burgers moeten wetsvoorstellen kunnen bijsturen: in het plan kan een amendement worden ingediend als er 70.000 steunbetuigingen zijn, die digitaal kunnen worden verzameld. De indiener mag dan ook het woord voeren in de Tweede Kamer.

Stilleggen voetbalduel om racisme is uitzonderlijk en 'goede actie': landelijke politici prijzen het optreden van scheidsrechter Gerrets in het duel tussen Den Bosch en Excelsior. Hij legde het duel tien minuten stil vanwege racistische spreekkoren richting Excelsior-speler Mendes Moreira. VVD-Kamerlid Yesilgöz spreekt van een "strak optreden van de scheids". D66, PvdA en ChristenUnie sluiten zich daarbij aan.

En dan nog even dit:

Max Verstappen won gisteren na met mooie inhaalacties, razendsnelle pitstop en een goede strategie de Grand Prix van Brazilië. "Ik heb vandaag een hoop lol gehad", zei hij na afloop.

En omdat Charles Leclerc en Sebastian Vettel onderling met elkaar in gevecht gingen om de hegemonie binnen Ferrari en elkaar daardoor uit de wedstrijd reden, nam Verstappen de derde plaats in het WK-klassement over van de zondag puntloze Leclerc.

Over twee weken in Dubai, waar de laatste race van 2019 wordt gereden, gaat de Nederlander er dan ook alles aan doen om zijn plek te behouden. "We gaan proberen die derde plaats in het WK te verdedigen. Dit weekeinde geeft in elk geval veel vertrouwen."