Advocaten oud-piloot Julio Poch horen getuigen

In de rechtbank in Rotterdam starten vandaag de verhoren in de zaak van oud-piloot Julio Poch tegen de Nederlandse staat. De getuigen worden gehoord over de rol van Nederland bij zijn uitlevering aan Argentinië.

De advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, wilde zeven getuigen horen. Vijf daarvan kreeg hij toegewezen. De getuigen zijn hoofdofficier van justitie Guus Schram, oud-directeur van Transavia Michiel Meijer, emeritus hoogleraar Theo van Boven, de oud-president van de Argentijnse Kamer van Koophandel Leonardo Despouy en oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. De getuigen staan tijdens het verhoor onder ede.

De rechter wees in een kort geding het verzoek af om oud-minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen te horen. Knoops zou volgens de rechtbank niet genoeg concrete feiten en omstandigheden hebben aangeleverd waar ze hem naar zouden kunnen vragen. Ook besloot de rechter eerder dat Knoops de voormalig vice-president van de rechtbank Den Haag niet mag laten horen.

Misbruik van bevoegdheden

Knoops vindt dat de staat bij de uitlevering van Poch aan Argentinië misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden. Dat wil hij aantonen door de vijf getuigen te horen.

Julio Poch werd verdacht van deelname aan de beruchte dodenvluchten tijdens de militaire junta eind jaren 70. Bij de vluchten werden tegenstanders van het regime van dictator Videla boven zee uit vliegtuigen gegooid.

Eind 2008 vraagt Argentinië aan Nederland om de arrestatie en uitlevering van Poch. Nederland weigert omdat de beide landen geen uitleveringsverdrag hebben.

In 2009 wordt Poch toch gearresteerd, in Spanje. Dat gebeurt tijdens zijn laatste vlucht, vlak voor hij met pensioen gaat bij Transavia. Argentinië heeft wel een uitleveringsverdrag met Spanje en dus komt Poch alsnog vast te zitten in Argentinië.

Schadevergoeding

Poch vindt dat Nederland hem dus indirect heeft uitgeleverd aan Argentinië. Daarom eist hij een schadevergoeding van 5 miljoen euro. Aan de hand van de informatie van de vijf getuigen bepalen Knoops en Poch of ze een bodemprocedure starten tegen de Nederlandse Staat.

Knoops verwacht dat de verhoren bewijs opleveren dat het Nederlandse Openbaar Ministerie Argentinië heeft getipt dat Poch in 2009 in Spanje was. Het Nederlandse OM zou daartoe bij Transavia de vluchtgegevens van Poch hebben opgevraagd.

De advocaten worden in hun vermoeden gesteund door een verslag van gesprekken die Nederlandse politiemensen in 2008 in Argentinië hebben gevoerd over de zaak-Poch. Minister Grapperhaus moest recent erkennen dat die ook over uitlevering gingen. Eerder werd dat nog ontkend. Een tweede reisverslag blijkt vernietigd te zijn.

Vanmiddag beginnen de verhoren met Michiel Meijer van Transavia. Dinsdag is het de beurt aan hoofdofficier van justitie Guus Schram, destijds teamleider van het onderzoek tegen Poch, en oud-minister Hirsch Ballin. Despouy en Van Boven worden later gehoord.

Poch zat uiteindelijk 8 jaar in voorarrest tot een Argentijnse rechter hem in 2017 vrijsprak.

Voor die uitspraak in 2017 maakten we deze video, met een overzicht van alle gebeurtenissen in de zaak-Poch: