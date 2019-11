Verdachte in liquidatiezaak Amsterdam weer vrij

De man die gisteren werd aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van Kelvin Maynard is vrijgelaten. Hij blijft verdachte in de zaak, maar de politie gaat er op dit moment van uit dat hij niet direct betrokken is bij de schietpartij in Amsterdam in september. De man wordt nog wel verdacht van witwassen.

De 32-jarige voormalig profvoetballer Maynard werd bijna twee maanden geleden onder vuur genomen, toen hij in zijn auto in Amsterdam-Zuidoost reed. Het voertuig reed daarna tegen de voorgevel van een brandweerkazerne. Ondanks reanimatiepogingen stierf het slachtoffer ter plekke.

Kelvin Maynard speelde onder meer voor FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen voetbalde hij bij amateurclub Alphense Boys. Hij was een bekende van de politie.