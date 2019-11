Aangehouden man in trein Eindhoven is verdachte in zaak schietpartij

De man die gisteren door zwaarbewapende agenten op het station van Eindhoven werd aangehouden, wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Dordrecht op 18 oktober. Meer wil de politie er niet over kwijt, behalve dat het om een 24-jarige man gaat en dat hij de derde verdachte is die in deze zaak is opgepakt.

De arrestatie zorgde voor veel oponthoud op station Eindhoven: