Kick Out Zwarte Piet verplaatst betoging bij Sinterklaasintocht Den Haag

Kick Out Zwarte Piet gaat morgen bij de Sinterklaasintocht in Den Haag niet demonstreren langs de route van de intocht. De actiegroep schrijft op Facebook dat is gekozen voor een manifestatie waar omwille van de veiligheid zo veel mogelijk mensen bij moeten zijn. De gemeente Den Haag bevestigt dat de locatie is veranderd, maar wil niet zeggen waar die is.

Na de gewelddadige verstoring van een bijeenkomst van KOZP in Den Haag, vorige week vrijdag, had de groepering vreedzaam willen betogen bij de intocht, waaraan in de Hofstad zwarte pieten deelnemen. Maar "het levensgevaar dat dit met zich zou meebrengen" is voor KOZP reden om van dat plan af te zien. KOZP zegt naar aanleiding van de gebeurtenissen van vorige week honderden nieuwe aanmeldingen te hebben gehad van mensen die willen meedoen met hun actie.

KOZP houdt er dus rekening mee dat voorstanders van Zwarte Piet opnieuw geweld willen gebruiken. "Hoe groter de opkomst is, hoe veiliger de demonstratie voor individuele deelnemers wordt."

Sinterklaas komt in Den Haag om 11.30 uur aan in de haven van Scheveningen. Daarna volgt een urenlange rijtoer door de hele stad, die om 17.00 uur eindigt op het Plein in het centrum.