Dag van de Ondernemer: schoenmaker op bezoek bij premier Rutte

Veel ondernemers in Nederland hebben het moeilijk: in de bouw, de landbouw, de detailhandel. Dus ze kunnen wel een Dag van de Ondernemer gebruiken, stelt initiatiefnemer MKB-Nederland.

"De meer dan een miljoen ondernemers zijn goed voor onze economie en ons welzijn",zegt de werkgeversorganisatie. Politici spelen in op de dag en bezoeken ondernemers in het hele land.

Jetten (D66) gaat kijken bij werkzaamheden aan de kademuren van de Oude Gracht in Utrecht , Stoffer (SGP) bezoekt een banketbakker in Apeldoorn en Europarlementariër Rooken (Forum voor Democratie) gaat langs bij een boerderij in Santpoort-Zuid.

Premier Rutte blijft in het Torentje, en krijgt daar bezoek van een viertal ondernemers en de voorzitter van MKB-Nederland, Vonhof.

Een van de vier ondernemers is Tico Roozendal uit Zoetermeer. De 52-jarige schoenmaker - die op zijn 19e vanuit Curaçao naar Nederland kwam - heeft in de stad nu drie filialen, een vierde gaat binnenkort open. Hij heeft plezier in zijn werk, maar is ook wel boos.

"Ik werk me kapot, twaalf uur per dag, zes dagen in de week, en ik hou aan het eind van de maand bijna niks over", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Alles gaat naar de belasting. Dus wat ik tegen de premier wil zeggen: let ook eens op de ondernemer. Wij betalen hier in Zoetermeer alle versiering voor Sinterklaas en Kerstmis, webshops betalen helemaal niks."

Hangjongeren

Het is niet zo dat Roozendal alleen maar klaagt. Hij zet zich al jaren in voor hangjongeren in Zoetermeer. "Ik haal de jeugd van de straat en leer ze het vak van schoenmaker. Daarna gaan ze naar bijvoorbeeld de Voedselbank, waar ze schoenen van klanten repareren. We gaan ook langs verzorgingstehuizen"

"Laat ze iets terugdoen voor de maatschappij. Leer ze iets, laat ze iets nuttigs doen, in plaats van ze een beetje te laten tafeltennissen en een beetje muziek luisteren", zegt Roozendal.

'Mijn tweede vader'

Vincent is zo'n voormalige hangjongere. Hij dankt Roozendal op zijn blote knieën: "Hij is echt een tweede vader voor mij. Het is zo'n geweldige man. Ik ben blij dat ik deze kans van hem heb gekregen."

Vincent was, zegt hij, behoorlijk de weg kwijt, zo'n elf, twaalf jaar geleden. "Toen ik klein was, ben ik heel vaak opgepakt door de politie. Wat ik deed? Fietsen stelen, vernielingen, overlast veroorzaken. Tico was dat zat, want het was ook in zijn winkelcentrum. Hij heeft toen gezegd: jongens, kom maar bij mij."

"Hij benaderde ons met respect. Hij deed leuke dingen met ons: we gingen naar voetbalwedstrijden, hij nam ons mee naar schoenmaker-wedstrijden in Duitsland. Hij nam mij mee op vakantie. Als we met iets zaten: we konden naar hem toe zonder dat dat gevolgen had. Hij sprak gewoon met ons."

Sint Maarten

De vader van Roozendal had een schoenmakerij op Sint Maarten en Tico wilde in Nederland het vak leren en daarna terugkeren. "Maar ik ben hier gebleven."

Wat hij in Zoetermeer doet met de jeugd, zouden meer ondernemers moeten doen: "Ik zie het nog te weinig. Maar voor ondernemers is dat ook een belangrijke taak in deze tijd."